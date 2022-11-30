Подмосковье 30 ноября 2022, 10:45 Свыше 4 млн жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа

Читать 360tv в

Вакцинация от гриппа продолжается в Подмосковье. Прививку уже сделали свыше 4,1 миллиона человек, среди которых около миллиона детей. Об этом рассказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.

«Грипп может привести к жизнеугрожающим осложнениям. В группе риска — люди старшего возраста, беременные женщины. Самый надежный способ защиты — это вакцинация», — сказала она.

Реклама

Чтобы сделать прививку, необходимо иметь полис ОМС и паспорт. Перед вакцинацией пациенту проведут осмотр. Записаться на процедуру можно через «Госуслуги», по телефону 122 или через поликлинику.

Реклама

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 56 социальных объектов в 2023 году. Это школы, детские сады и поликлиники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».