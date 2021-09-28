Свыше 4 миллионов туристов посетили Подмосковье за лето

Более 4,3 миллиона туристов посетили Московскую область в июне–августе 2021 года. Наибольшей популярностью у гостей региона пользовались Коломна, Истра, Зарайск и Сергиев Посад. Об этом рассказал Комитет по туризму Подмосковья.

Весь летний сезон в подмосковных гостиницах и отелях наблюдался ажиотаж — были полностью заполнены почти 95% объектов. Также большим спросом в Московской области пользовалось бронирование коттеджей для отдыха.

С начала этого года в Подмосковье побывали более 10 миллионов туристов. В 2020 году регион посетили свыше 11 млн человек.

Ранее стало известно, что Подмосковье вошло в топ-10 мест для отдыха в ноябрьские выходные.