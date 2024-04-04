Подмосковье 04 апреля 2024, 15:07 Свыше 39 тысяч машин эвакуировали с улиц Подмосковья с начала года Минтранс Подмосковья

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Свыше 39 тысяч машин эвакуировали с улиц Подмосковья из-за нарушений правил парковки за первый квартал этого года. Больше всего таких случаев было в Красногорске — там на штрафстоянку переместили более 4,3 тысячи автомобилей.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, водители парковали машины на остановках и в других неположенны местах.

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«А за аналогичный период прошлого года, с января по март, было эвакуировано чуть больше 38,4 тысяч неправильно припаркованных автомобилей», – добавили в ведомстве.

В министерстве призвали водителей парковаться правильно и не мешать проезду спецтехники и экстренны служб. Узнать расположение эвакуированной машины можно по телефону 112 и через приложение 112 МО.

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