09 августа 2022, 09:25
Свыше 39 тысяч человек подключили к «Россетям» в Подмосковье с начала года
«Россети Московский регион» подключили к своим электросетям 39 223 потребителя в Подмосковье с начла года. Они получили около 772 МВт мощности. Об этом рассказал в региональном Минэнергетики.
Больше половины мощности — 509 МВт — предоставили тем, кто подал заявку на выдачу до 15 киловатт. Это 38 тысяч человек. Так, энергию получили котельные в Зарайске и Серебряных Прудах, асфальтовый завод в лотошино, магазины и другие объекты.
Подробнее узнать о сроках технологического присоединения и других услугах можно на сайте компании.
Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил развитие электросетей Подмосковья с главой «Россетей». Они встретились на Петербургском международном экономическом форуме.