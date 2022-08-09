Свыше 39 тысяч человек подключили к «Россетям» в Подмосковье с начала года

«Россети Московский регион» подключили к своим электросетям 39 223 потребителя в Подмосковье с начла года. Они получили около 772 МВт мощности. Об этом рассказал в региональном Минэнергетики.

Больше половины мощности — 509 МВт — предоставили тем, кто подал заявку на выдачу до 15 киловатт. Это 38 тысяч человек. Так, энергию получили котельные в Зарайске и Серебряных Прудах, асфальтовый завод в лотошино, магазины и другие объекты.

Подробнее узнать о сроках технологического присоединения и других услугах можно на сайте компании.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил развитие электросетей Подмосковья с главой «Россетей». Они встретились на Петербургском международном экономическом форуме.