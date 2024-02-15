Подмосковье 15 февраля 2024, 13:09 Свыше 380 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года Пресс-служба Минздрава МО

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Жители Подмосковья могут пройти бесплатную диспансеризацию в своей поликлинике. С начала года этой возможностью воспользовались свыше 380 тысяч человек старше 18 лет.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, диспансеризация помогла выявить у жителей более семи тысяч заболеваний с начала января. Среди них три тысячи связаны с работой сердечно-сосудистой системы. Также врачи выявили 400 случаев сахарного диабета и 90 — онкологии.

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«Регулярное прохождение диспансеризации и профилактических осмотров позволяет выявить различные заболевания на ранней стадии, а также основные факторы риска их развития», — сказала она.

Пройти диспансеризацию может каждый житель Подмосковья. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Записаться на медосмотр также можно через «Госуслуги» и по номеру 122.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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