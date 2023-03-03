Подмосковье 03 марта 2023, 16:23 Свыше 3,8 тысячи памятников истории и культуры зарегистрировали в Подмосковье

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В Подмосковье зарегистрировано свыше 3,8 тысячи исторических и культурных памятников федерального, регионального и местного значения. На их сохранение и охрану в этом году выделили 511,8 миллиона рублей.

Подмосковье уделяет особое внимание развитию исторической среды городов, рассказала председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

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«По состоянию на 1 марта в Едином государственном реестре объектов культурного наследия народов Российской Федерации зарегистрировано 3 811 памятников истории и культуры, 2 362 из которых — регионального значения», — сказала она.

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На сохранение памятников в этом году выделили свыше 500 миллионов рублей. Из них 136,2 миллиона рублей направят на сохранение объектов религиозного значения, находящихся в федеральной собственности. Это пять храмов и монастырей. С 2022 года регионе могут участвовать в программаъх по их сохранению.

«Теперь Правительство Московской области наделено правом устанавливать дополнительные критерии по включению объектов культурного наследия в программу по их сохранению в приоритетном порядке», — сказала глава комитета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 4,5 тысячи домов капитально отремонтируют в регионе к 2025 году. В порядок приведут лифты, фасады, газовые системы и не только.

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