Свыше 38 тысяч кубов крупного мусора сдали в Подмосковье на площадки «Мегабака»

Жители Подмосковья сдали более 38 тысяч кубометров крупногабаритных отходов в рамках проекта «Мегабак». Его запустили в 2019 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Уже открыты 43 площадки «Мегабака» в 41 городском округе региона, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья. Задача масштабного экологического проекта — избавиться от навалов крупногабаритных отходов, мебели и техники на общедомовых контейнерных площадках и увеличить долю вторичной переработки.

«Пункты приема вторсырья от населения собрали более 38 тысяч кубических метров крупногабаритных отходов», — уточнил глава ведомства Антон Велиховский.

Чаще всего на площадки «Мегабак» подмосковные жители привозят старую мебель, древесину и оконные рамы. Они составляют более 60% от общего объема КГО. Далее по количеству объема идут автомобильные шины текстиль — 20% и 10%.

На большинстве площадок «Мегабак» установлены контейнеры для бытовой техники, мебели, спила растений, бумаги, картона, стекла, жести, пластиковых бутылок, пакетов, книг, одежды, батареек и ламп.

По мере заполнения контейнеров диспетчер площадки сообщает о наполнении их мусором, и компании-переработчики забирают КГО. Адреса открытых площадок размещены на интерактивной карте на сайтах мегабак.рф, министерства ЖКХ Московской области и официальных порталах участвующих муниципалитетов и региональных операторов. Площадки «Мегабак» работают ежедневно с 09:00 до 18:00, кроме понедельника.

Работа проекта «Мегабак» осуществляется в рамках развития комплексной системы по обращению с отходами. Она базируется на увеличении доли вторичного сырья, что является одной из основных целей президентского проекта «Экология».