Свыше 3,8 миллиона жителей Московской области привились от коронавируса

Комитет Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению провел расширенное заседание. На нем обсудили промежуточные итоги прививочной кампании в Подмосковье. Данные озвучила главный внештатный эпидемиолог региона Зинаида Труш.

Подмосковье является лидером по вакцинированию — привито свыше 3,8 миллиона человек (60% взрослого населения), но этого недостаточно, отметили на заседании. Для коллективного иммунитета необходимо охватить не менее 80% населения.

«Больше всего жителей привилось в июне–июле. Сейчас темп снизился, однако граждане должны понимать, что вакцинация — это самое эффективное медицинское вмешательство из изобретенных человеком. Иммунопрофилактика значится первой в списке десяти величайших достижений здравоохранения XX века. Наша вакцина „Спутник V“ считается самой лучшей в мире. Сейчас идет четвертая волна. Мы не справимся с пандемией, пока не достигнем коллективного иммунитета», — сказала Зинаида Труш.

Особое внимание в Подмосковье уделяют категории жителей 60+, поскольку они находятся в зоне риска и чаще умирают от коронавируса.

В России зарегистрировано 4 вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «Ковивак».

«Все эти вакцины оказывают профилактическое действие и направлены на выработку антител. По иммунологической активности практически все вакцины составляют от 80% до 100%. Это было доказано и оценено по результатам клинических исследований. Наши вакцины эффективны, безопасны и применяются широко», — добавила Труш.

На заседании напомнили, что людям с хроническими заболеваниями нужно прививаться в первую очередь, поскольку они находятся в группе повышенного риска тяжелых осложнений COVID-19, но перед вакцинацией нужно обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.

Прививку в Подмосковье можно поставить в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, ж/д станциях. Для выбора пункта вакцинации жители могут воспользоваться интерактивной картой. Также работают выездные бригады, напомнила Зинаида Труш.