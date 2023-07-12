Подмосковье 12 июля 2023, 14:38 Свыше 376 тысяч домашних и сельскохозяйственных животных привили от бешенства в Подмосковье с начала года Unsplash

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Вакцинацию от бешенства прошли более 376 тысяч домашних и сельскохозяйственных животных в Подмосковье с начала года. Для диких особей в лесах разложили около 850 тысяч съедобных приманок.

Как рассказали в Мособлдуме, Госветслужба Подмосковья проводит бесплатную вакцинацию животных от бешенства. Кошкам и собакам делают прививки пунктах на базе государственных ветлечебниц. Всего в Подмосковье их 105. Для владельцев питомцев из отдаленных территории организована работа выездных бригад.

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Сельскохозяйственных животных вакцинируют на фермах по заявкам. По словам председателя комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергея Керселяна, прививки делают отечественным препаратом, который соответствует всем нормам и стандартам. Он добавил, что иммунизация от бешенства нужна всем животным, независимо от того, контактирует ли оно с другими. Делать это рекомендуется ежегодно.

«Всего на 2023 год было запланировано вакцинировать свыше 391 тысячи домашних и сельскохозяйственных животных. По состоянию на 1 июля привито уже более 326,2 тысячи домашних и 50,6 тысячи сельскохозяйственных животных», — сказал он.

Также Госветслужба ежегодно раскладывает вакцину для диких животных в лесах в виде съедобных брикетов-приманок. Препарат не опасен, даже если животное съест несколько штук. Всего в этом году в Подмосковье планирует разложить более 1,2 миллиона доз.

«В Подмосковье препарат поставляется за счет средств федерального бюджета. Раскладка осуществляется три раза в год: первый раз — в конце мая, второй — в конце июня-начале июля, третий — в начале октября», — добавил Сергей Керселян.

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