Подмосковье 14 декабря 2023, 16:12 Свыше 370 катков открыли для посетителей в Подмосковье фото: пресс-служба администрации г.о. Щелково

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В Подмосковье для посетителей открыли 377 катков. Всего этой зимой будет работать 845 ледовых площадок, в том числе 37 — с искусственным льдом. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

«Это и хоккейные коробки во дворах, и катки на школьных стадионах, в парках и центральных площадях городов», — рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

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Самыми большими искусственными каткими стали площадки на стадионе «Зоркий» в Красногорске — более 7,3 тысячи квадратных метров и в парке «Патриот» — 5,5 тысячи «квадратов».

Помимо катков в 193 парках Подмосковья есть лыжные трассы.

«На этой неделе состоится открытие двух крупных катков в Ленинском городском округе и одного на Центральной площади Солнечногорска. Открытие оставшихся девяти запланировано на 23 декабря», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Со списком катков можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об увеличении турпотока с наступлением зимы. Он также призвал позаботиться о гостях, которые приедут в регион на новогодних каникулах.

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