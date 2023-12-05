Подмосковье 05 декабря 2023, 14:55 Свыше 370 дольщиков ЖК «Белый город» в Химках получат ключи от квартир к концу года Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Права дольщиков жилого комплекса «Белый город» в деревне Николо-Черкизово городского округа Химки восстановят к концу 2023 года. Ключи от квартир получат свыше 370 человек.

Строительство жилого комплекса остановилось в 2015 году. Работы возобновили в 2021-м. Теперь к концу 2023 года сдадут все 48 корпусов.

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«Благодаря содействию нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева сдача корпусов жилого комплекса „Белый город“ на финальном этапе. Объект находится на ежедневном контроле администрации. Будущие новоселы получат ключи от квартир до конца года», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Напомним, в ноябре также сдали пять корпусов жилого комплекса «Митино Дальнее» в деревне Брехово. В квартиры заселились 602 семьи. Еще три дома достроят к концу года. Ключи получат еще 266 дольщиков.

«Строительство на этих объектах шло в течение нескольких лет. Все это время руководство городского округа в лице главы Дмитрия Волошина, а также депутатский корпус были на связи с дольщиками. Это событие стало знаковым для сотен семей», — сказал председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Кроме того, дольщикам жилого комплекса «Дом у реки» в квартале Ивакино в Сходне выдадут денежные компенсации. Их получат 271 человек.

Вопрос дольщиков в регионе остается на контроле. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что до конца года дольщикам вручат 3,4 тысячи ключей от квартир.

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