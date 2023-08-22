Подмосковье 22 августа 2023, 12:46 Свыше 370 абитуриентов подали заявки на авиационные специальности в колледж «Энергия» в Подмосковье Пресс-служба Министерства образования МО

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Приемная кампания колледжа «Энергия» в Балашихе по авиационным специальностям завершилась. В Министерстве образования Подмосковья рассказали, что учиться работать с летательными аппаратами пожелали 378 абитуриентов.

Самой популярной в этом году оказалась специальность «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» — 77 заявлений. «Обслуживание летательных аппаратов горюче-смазочными материалами» набрало 48 заявлений, «Производство и обслуживание авиационной техники» — 66, «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» — 70, «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» — 52 заявления. Еще 65 заявлений подано на специальность «Техническое обслуживание авиационных двигателей».

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В ближайшее время колледж «Энергия» опубликует списки зачисленных на первый курс. После этого кураторы свяжутся с будущими студентами и расскажут обо всех организационных моментах.

Подмосковье откроет 30 школ и 25 детских садов в этом году, сообщил губернатор Андрей Воробьев на встрече с президентом Владимиром Путиным. Образовательная система готова к началу учебного года, подчеркнул он.