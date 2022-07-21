Свыше 3,7 тысячи гектаров леса благоустроят в Подмосковье

Лесной фонд занимает почти половину территории Московской области. В леса ходит большое количество жителей Подмосковья. Поэтому потребность в благоустройстве лесных зон сохраняется на высоком уровне. Они предоставляются в бессрочное пользование органам местного самоуправления.

«Всего предоставлен 91 лесной участок на общей площади более 3,7 тысячи гектаров. Активно сейчас осваиваются из них уже 48 территорий. Отдельно хочется отметить, что эти земли не выводятся, а остаются лесным фондом, на территории которого создаются все условия для комфортного и безопасного отдыха жителей региона», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

На этих территориях активно обустраиваются лесопарки. Ответственность за чистоту и санитарное состояние зон ложится на леспользователей.

Как отметил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов, лес должен быть разным. Должна сохраняться возможность погулять по лесным зонам, чтобы рядом были лавочки, освещение и другая инфраструктура. Таким образом получится воспитать у жителей бережное отношение к природе.