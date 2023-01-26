Подмосковье 26 января 2023, 11:13 Свыше 37 тысяч заявок на лесную амнистию подали онлайн в Подмосковье

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Жители Подмосковья подали свыше 37 тысяч заявок на лесную амнистию. Теперь услугу оптимизировали — на портале заработал сервис, который сможет проверять, подходит ли участок для нее. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

Как рассказала глава ведомства Надежда Куртяник, заявитель должен ввести в форму кадастровый номер участка, после чего сервис проведет предпроверку.

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«Если право зарегистрировано в ЕГРН после 1 января 2016 года, сервис проинформирует о том, что заявление подать нельзя. Это позволит сократить количество отказов в предоставлении услуги», — отметила она.

Услуга необходима, если участки, которые находятся в собственности жителей Подмосковья, граничат с землями лесного фонда и значатся в двух реестрах, уточнили в министерстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил восстановить права всех обманутых дольщиков до конца 2023 года. Он добавил, что за прошлый год ключи от жилья или компенсации получили 16,4 тысячи дольщиков.

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