08 июня 2020, 15:16
Свыше 3,7 тысяч подмосковных бань и салонов красоты проверили с начала открытия
В Подмосковье с начала открытия проверили более 3,7 тысячи парикмахерских, салонов красоты и бань, передает пресс-служба областного Минсельхоза.
По словам главы профильного ведомства Андрея Разина, с 3 по 6 июня соблюдение требований приема клиентов проверено на 3724 объектов бытовых услуг (парикмахерские, бани, салоны красоты).
«Выявлено 50 нарушений за несоблюдение требований приема клиентов во время пандемии коронавируса», — добавил министр.
Уточняется, что проверки осуществлял инспекторский состав Гостехнадзора Минсельхозпрода области и составлял протоколы о нарушении. Решение о закрытии объекта, нарушившего требования, примет суд.