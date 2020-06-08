Свыше 3,7 тысяч подмосковных бань и салонов красоты проверили с начала открытия

По словам главы профильного ведомства Андрея Разина, с 3 по 6 июня соблюдение требований приема клиентов проверено на 3724 объектов бытовых услуг (парикмахерские, бани, салоны красоты).

«Выявлено 50 нарушений за несоблюдение требований приема клиентов во время пандемии коронавируса», — добавил министр.

Уточняется, что проверки осуществлял инспекторский состав Гостехнадзора Минсельхозпрода области и составлял протоколы о нарушении. Решение о закрытии объекта, нарушившего требования, примет суд.