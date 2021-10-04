Свыше 37 тысяч человек посетили выставку «Возвращение в усадьбу» в Истре

В истринском музее «Новый Иерусалим» завершилась выставка «Возвращение в усадьбу». За время работы экспозиции ее посетили больше 37 тысяч человек. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры Московской области.

Выставка «Возвращение в усадьбу» проходила с сентября прошлого года. Она была посвящена теме сохранения усадебного наследия и развития потенциала уцелевших усадеб. Сотрудники музея разработали для экспозиции специальные экскурсии, образовательные программы и лекции.

Выставка завершилась 29 сентября. В этот день в музее «Новый Иерусалим» провели круглый стол «Усадьбы. Поиск новых форматов». Беседу посвятили проблеме возрождения русских усадеб. На мероприятии собрались эксперты, владельцы, сотрудники музеев, волонтеры.

Во время разговора участники обсудили возможности финансирования реконструкций усадеб, маркетинг для привлечения туристов и другие вопросы по восстановлению старинных зданий.

Всего в Московской области находятся почти 320 усадеб. Все они могут стать точками притяжения для туристов. Одни из них — в идеальном состоянии, другие требуют реконструкции. Поиски способов сохранения усадеб, новых форматов их существования — важный и остро стоящий вопрос.

Выставка «Возвращение в усадьбу» позволила посетителям задуматься об уцелевшем и разрушенном, о развитии и изучении усадебного наследия.