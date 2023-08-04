04 августа 2023, 12:51
Свыше 36 тысяч семей в Подмосковье получили выплаты для новорожденных с начала года
Выплату на покупку предметов и средств для ухода за новорожденными получили свыше 36 тысяч семей Подмосковья с начала года. На эти цели из бюджета было выделено около 722 миллиона рублей.
Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, в регионе также действует программа «Я родился в Подмосковье». Она дает возможность получить выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор. Воспользоваться поддержкой можно, если хотя бы один из родителей является гражданином России, а свидетельство о рождении ребенка выдано в Подмосковье.
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Подарочный набор вручается в день выписки и содержит все необходимое для первого года жизни ребенка. Подать заявку на выплату можно на «Госуслугах».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.
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