Свыше 3,6 миллиона электронных рецептов на льготные лекарства оформили в Подмосковье

С начала года жители Подмосковья получили более 3,6 миллиона электронных рецептов на льготные лекарства. Лечащий врач оформляет документ, а пациенту нужно только назвать свои данные в аптеке.

Первый зампред правительства Светлана Стригункова рассказала, что такой формат рецептов удобен из-за того, что всегда находится под рукой — в личном кабинете на «Госуслугах».

«С начала года в Подмосковье оформили свыше 3,6 миллиона электронных рецептов на льготные лекарства, а за все время — более 5,5 миллиона», — отметила зампред.

Препараты по электронным рецептам выдают в аптеках государственной сети «Мособлмедсервис». Для этого нужно назвать имя и дату рождения, номер полиса ОМС или СНИЛС.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал почему цифровизация стала новацией в Подмосковье. Сейчас жителям региона доступны почти все госуслуги онлайн.