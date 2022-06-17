Свыше 350 жителей переедут из аварийных домов Рошаля до конца года

Две новостройки возведут до конца года на улице Химиков в Рошале. Туда переедут переселенцы из аварийного жилья. Они получат новые обустроенные квартиры.

В Министерстве строительного комплекса Московской области сообщили, что это коснется 144 семей.

Квартиры в новостройках получат 362 человека. Это жители 13 аварийных домов. Обветшавшие и уже непригодные для жизни здания, из которых их переселят, находятся на шести улицах.

Это дома № 7, 9, 39, 50 на улице Октябрьской Революции, дом № 11 на улице 3-го Интернационала, дом № 76 на улице 3-й Пятилетки, дом № 14 на улице МОГЭС, д. 14, дома № 9, 42, 44, 73, 74 на улице Урицкого и дом № 14 на улице Фридриха Энгельса.

Новостройки заселят в четвертом квартале этого года.

Ранее в Московской области ввели новую меру поддержки переселенцев из аварийного жилья — денежный сертификат. Теперь людям не придется ждать, когда расселят дом.

Вместо этого по инициативе губернатора Андрея Воробьева они смогут получить 84 тысячи рублей за квадратный метр и купить другую квартиру.