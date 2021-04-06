Свыше 350 тонн электроники сдали на переработку в Подмосковье с января

Благодаря экологическим акциям жители Подмосковья сдали на переработку 355 тонн электроники с января. В Коломне собрали больше всего, а следом идут Орехово Зуево, Лыткарино, Электросталь. Полученный материал отправили на заводы, использующие вторичное сырье в своей работе.

Устаревшую или ненужную жителям технику собрали на акциях экологической программы «Школа утилизации — электроника». За три месяца их провели в 21 городском округе.

Весь электролом безопасно переработали в технопарке Фонда рационального природопользования. Об этом сообщила глава Минимущества Подмосковья Наталья Адигамова.

Ранее министр экологии и природопользования Андрей Разин подчеркнул, что в Московской области сформировали систему раздельного сбора электронных отходов.

А за пять лет, в течение которых реализуют программу «Школа утилизации — электроника», собрали уже более 3,7 тысячи тонн электроники. Из нее 75% отправили на вторичную переработку.

Ранее мы рассказали, что старую электронику примут еще на 14 экологических акциях Подмосковья в апреле.