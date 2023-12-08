Подмосковье 08 декабря 2023, 14:03 Свыше 350 опасных переходов через железную дорогу закрыли в Подмосковье с начала года Минтранс Подмосковья

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Несанкционированные переходы через железную дорогу продолжают закрывать в Подмосковье. С начала года в регионе стало на 350 опасных троп меньше, что уже позволило сократить количество смертельных случаев на ж/д.

В этом году на железной дороге в Московской области установили 4,3 километра ограждений вблизи железнодорожных путей, из них 300 метров железобетонных. В Минтрансе Подмосковья рассказали, что принятые меры позволили закрыть еще 350 запрещенных переходов. В результате число смертельных случаев снизилось на 22% по сравнению с 2022 годом.

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Для того, чтобы ЧП стало еще меньше, в регионе строят и ремонтируют пешеходные переходы, устанавливают камеры и проводят специальные дежурства.

С начала года на железной дороге в Подмосковье погибло более 180 человек. 88 случаев произошли как раз на несанкционированных переходах. Еще 59 ЧП зафиксировали на станциях и 33 — на оборудованных пешеходных переходах.

Сейчас перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания, отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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