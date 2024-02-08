Подмосковье 08 февраля 2024, 16:34 Свыше 350 «кубов» снега вывезли с улиц Солнечногорска после циклона «Ольга» Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Североатлантический циклон «Ольга» накрыл Подмосковье на этой неделе. Снежные покровы выросли до 12 сантиметров. В Солнечногорске для ликвидации снежных навалов задействовали все силы коммунальных служб. Уже удалось вывезти с улиц более 350 кубометров снега.

Механическая и ручная уборка ведется в усиленном режиме без перерывов и круглые сутки. Первостепенное внимание уделяют школам, садам, социальным учреждениям, автодорогам, пешеходным зонам и остановкам.

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«На борьбу со снежными капризами „Ольги“ мы привлекли дополнительные силы, но прошу отнестись с пониманием, что последствия таких сильных снегопадов устранить одним днем невозможно. Дорожные условия непростые — будьте аккуратными за рулем и соблюдайте дистанцию», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Напомним, по вопросу уборки дворов жители Солнечногорска могут обратиться по телефону горячей линии: 8 (800) 201-67-47.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что после прохождения циклона «Ольга» коммунальные и дорожные службы в регионе работают в усиленном режиме. Он призвал пешеходов и водителей быть особенно внимательными.

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