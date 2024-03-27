Подмосковье 27 марта 2024, 15:39 Свыше 350 дорожных ям устранили в Мытищах за неделю пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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За прошедшую неделю в городском округе Мытищи было устранено более 350 ям на дорогах. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

На региональной сети устранили порядка 170 ям, на муниципальной — свыше 180 повреждений полотна. Специалисты компании «Мосавтодор» провели работы по устранению ям на региональных трассах, включая Волковское и Пироговское шоссе, а также на Осташковском шоссе в деревне Пирогово.

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Проверку состояния дорог и ямочный ремонт проводят регулярно. Работы по устранению дефектов дорожного покрытия продолжатся до мая.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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