Подмосковье 21 марта 2024, 16:31 Свыше 350 ям отремонтировали на дорогах в Одинцове за неделю пресс-служба Минтранса МО

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В Одинцовском округе за минувшую неделю устранили 355 дефектов дорожного покрытия. Работы провели как на региональных, так и на муниципальных дорогах: на региональной дорожной сети отремонтировали 160 ям, на муниципальной — 195.

Среди ключевых участков, где провели ремонт — развязка Можайского и Минского шоссе, Ильинское и Наро-Фоминское шоссе, а также территории в селе Жаворонки и Шарапово.

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По информации пресс-службы Минтранса Подмосковья, в ближайшую неделю планируется ликвидировать еще около 300 ям. Для ремонтных работ используются литые и холодные асфальтобетонные смеси высокого качества. Все выполненные работы тщательно фиксируются в системе контроля и планирования работ дорожной инфраструктуры с помощью фотоматериалов, которые заносятся в базу данных.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в 2024 году в Подмосковье отремонтируют более тысячи дорог.

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