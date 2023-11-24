Подмосковье 24 ноября 2023, 15:25 Свыше 350 детей из многодетных семей Клина получили ежегодную выплату Unsplash

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Свыше 350 детей из многодетных семей Клина получили ежегодную выплату. Общая сумма оказанной поддержки превысила 2,5 миллиона рублей.

Как рассказала глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, получить выплату может один из родителей или законных представителей ребенка в семье, где среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума — 17,2 тысячи рублей.

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«Обязательным условием является обучение в государственных образовательных организациях Московской области или муниципальных образовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования», — добавили в министерстве.

В ведомстве добавили, оформить ежегодную выплату можно на региональном портале или в МФЦ.

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