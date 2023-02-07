Подмосковье 07 февраля 2023, 17:55 Свыше 350 человек приняли участие в ночной лыжной гонке в Серпухове

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Ночные соревнования по лыжным гонкам Dark Ski Race на призы заслуженного тренера России Алексея Жесткова прошли в Серпухове. В ней приняли участие свыше 350 человек.

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Участниками соревнований стали спортсмены и любители из Москвы, Ярославля, Белгорода, Анапы и других городов. С напутственным словом к ним обратилась глава Управления молодежной политики, физической культуры и спорта Серпухова Оксана Лебедева и легенды гонок — Олимпийский чемпион Александр Легков, четырехкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов и трехкратный призер Олимпийский игр Александр Завьялов. Комментировал ход соревнований ведущий телеканала «Матч ТВ» Всеволод Соловьев.

Трассу промаркировали светоотражающими элементами, а лыжники надели снаряжение с налобными фонарями. Дистанции они прошли под залпы салюта.

Все участники мероприятия получили памятные медали, а победители — кубки.

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