07 февраля 2023, 17:55
Свыше 350 человек приняли участие в ночной лыжной гонке в Серпухове
Ночные соревнования по лыжным гонкам Dark Ski Race на призы заслуженного тренера России Алексея Жесткова прошли в Серпухове. В ней приняли участие свыше 350 человек.
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Участниками соревнований стали спортсмены и любители из Москвы, Ярославля, Белгорода, Анапы и других городов. С напутственным словом к ним обратилась глава Управления молодежной политики, физической культуры и спорта Серпухова Оксана Лебедева и легенды гонок — Олимпийский чемпион Александр Легков, четырехкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов и трехкратный призер Олимпийский игр Александр Завьялов. Комментировал ход соревнований ведущий телеканала «Матч ТВ» Всеволод Соловьев.
Трассу промаркировали светоотражающими элементами, а лыжники надели снаряжение с налобными фонарями. Дистанции они прошли под залпы салюта.
Все участники мероприятия получили памятные медали, а победители — кубки.
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