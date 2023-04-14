Подмосковье 14 апреля 2023, 13:42 Свыше 350 автобусных маршрутов будут работать в пасхальную ночь в Подмосковье Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

Минтранс Подмосковья сообщил о работе общественного транспорта в пасхальную ночь с 15 на 16 апреля. К услугам жителей будут запущены более 360 маршрутов, которые отвезут до церквей и обратно.

Например, к церкви Успения Пресвятой Богородицы в Сергиевом Посаде отвезут автобусы маршрута № 49 «Сергиев Посад — ГАЭС» до остановки «Белый пруд». А до Богоявленского монастыря в Коломне можно будет добраться на восьми разных маршрутках, следующих до остановки «Бочманово». Полный список актуальных маршрутов, которые будут работать в ночь на Пасху, можно посмотреть на сайте Минтранса. График работы автобусов будет продлен до 3:00 ночи.

Реклама

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил важность общения с жителями. Он заявил, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе негативным.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».