Больше 3500 школьников начали учиться в технопарках Подмосковья | 360°

Подмосковье 06 октября 2022, 19:38 Поделиться Telegram

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Viber Больше 3500 школьников начали учиться в технопарках Подмосковья

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Больше трех с половиной тысяч школьников в этом учебном году оказались зачисленными в детские технопарки в Подмосковье, «Кванториум» и «Изобретариум». В целом в Московской области сейчас работают три «Кванториума». Они расположены в Королеве, Балашихе и Красногорске.

«В этом учебном году свыше 3,5 тысячи школьников зачислены в детские технопарки „Кванториум“ и „Изобретариум“. Самыми востребованными направлениями у ребят остаются занятия по программированию, космической инженерии и IT-направлениям», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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В таких технопарках дети могут заниматься изучением самых современных технологий. Там преподается 3D-моделирование, дроны, виртуальную реальность и многое другое. Все это проводится на совершенно бесплатной основе. На занятиях бывает очень много практики, детям это всегда очень интересно, а главное — полезно. Как рассказали в Министерстве образования Московской области, в 2024 году детский технопарк «Кванториум» собираются обустроить в Дмитрове и Одинцове.

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