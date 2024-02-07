Подмосковье 07 февраля 2024, 15:06 Свыше 3,5 тысячи новых предприятий открыли в Химках в 2023 году Пресс-служба администрации г.о. Химки

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За прошлый год в Химках было зарегистрировано более 3,5 тысячи предприятий и индивидуальных предпринимателей. Создано более 10 тысяч новых рабочих мест. Основное количество предприятий работает в сферах строительства и торговли.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

По словам депутата городского округа Химки Глеба Демченко, новые предприятия являются двигателем экономического роста муниципалитета. При этом основное внимание уделяется созданию новых рабочих мест. Для поддержки бизнеса в Химках действует муниципальное учреждение «Малый бизнес Химки», а также многофункциональный центр.

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На территории Химок также реализуются программы партии «Единая Россия» под названиями «Предпринимательство» и «Выбирай свое». Они направленные на поддержку и развитие местного предпринимательства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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