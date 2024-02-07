07 февраля 2024, 15:06
Свыше 3,5 тысячи новых предприятий открыли в Химках в 2023 году
За прошлый год в Химках было зарегистрировано более 3,5 тысячи предприятий и индивидуальных предпринимателей. Создано более 10 тысяч новых рабочих мест. Основное количество предприятий работает в сферах строительства и торговли.
По словам депутата городского округа Химки Глеба Демченко, новые предприятия являются двигателем экономического роста муниципалитета. При этом основное внимание уделяется созданию новых рабочих мест. Для поддержки бизнеса в Химках действует муниципальное учреждение «Малый бизнес Химки», а также многофункциональный центр.
Реклама
На территории Химок также реализуются программы партии «Единая Россия» под названиями «Предпринимательство» и «Выбирай свое». Они направленные на поддержку и развитие местного предпринимательства.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Химки
Рабочие места
Бизнес
Реклама
Реклама