12 декабря 2023, 17:56
Свыше 3,5 тысячи незаконных граффити устранили в Подмосковье осенью
За очень коммунальные службы убрали свыше 3,5 тысячи незаконных граффити в Подмосковье. Больше всего работ провели в Подольске, Домодедове и Коломне.
Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, коммунальные службы активно борются с несанкционированными надписями, которые портят вид городов.
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«С проявлением вандализма активно работают в муниципалитетах. Например, в Подольске за три осенних месяца удалили 230 несанкционированных изображений, в Домодедово — 175, в Коломне — 165, свыше 140 — в Дмитровском и Истре», — сказала она.
Светлана Аипова добавила, что на 100% задачи по избавлению от граффити выполнили в Луховицах, Ступине, Пущине, Зарайске, Павловском Посаде, Электрогорске, Реутове и Солнечногорске.
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Благоустройство
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