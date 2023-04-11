Подмосковье 11 апреля 2023, 01:38 Свыше 3,5 тысячи дорожных дефектов устранили в Подмосковье за выходные Минтранс Подмосковья

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Дорожные службы устранили более 3,5 тысячи дефектов покрытия в Подмосковье за выходные. В региональном Минтрансе заявили, что ямочный ремонт проводится в рамках генеральной уборки после зимнего периода.

«Основной объем работ по ямочному ремонту приходится на апрель–май, после того, как тает снег и температура переходит через 0 градусов. Сейчас дорожные службы Подмосковья усиленно работают, чтобы к 1 мая привести дороги в норматив», — сообщили в Минтрансе.

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Отмечается, что ямочный ремонт сейчас идет во всех округах Московской области. Проделанные работы фиксируются с помощью системы контроля и планирования в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

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