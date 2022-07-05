Свыше 3,5 тысячи человек стали заниматься шахматами в подмосковных библиотеках

В подмосковных библиотеках набирает популярность шахматное движение. Число объединений для любителей шахмат выросло менее чем за год в несколько раз — если в 2021 году их число составляло 75, то в 2022 достигло 430.

В шахматных кружках и секциях на базе библиотек занимаются более 3,5 тысячи человек разных возрастов. Преподают в них професионалы или любители с многолетним опытом игры.

Также в библиотеках проходят шахматные турниры разного уровня. Такие турниры в 2022 году прошли уже в 16 городских округах Московской области, среди них Дмитров, Егорьевск, Дубна, Ступино, Одинцово и Долгопрудный.

Ранее в Подмосковье подвели итоги проекта «Культура малой родины».