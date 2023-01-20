Подмосковье 20 января 2023, 10:13 Свыше 3,5 тысячи человек приняли участие в крещенских купаниях в Химках

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Более 3600 человек стали участниками крещенских купаний в Химках. В округе работали восемь площадок с купелями.

Праздничные мероприятия начались в 23:00 18 января и продлились до 15:00 19 января.

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«На центральной локации у комплекса „Арена Химки“ мы установили сразу три купели: женскую, мужскую и одну с теплой водой. Здесь в крещенских купаниях приняли участие почти полторы тысячи химчан», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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В рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» на центральной площадке установили тематические декорации, работала передвижная баня с вениками. Тем, кто искупался в крещенской воде, подарили полотенца, халаты и тапочки. Для посетителей организовали ярмарку народных промыслов.

Крещенские купели были открыты и в других микрорайонах города: в Левобережном — в парке «Экоберег», в Сходне — в парке «Лукоморье», в Новогорске — на территории АГЗ МЧС, в Подрезкове — рядом с храмом Рождества Христова, в поселении Луневское — у храма Рождества Пресвятой Богородицы и храма Покрова Пресвятой Богородицы, в поселении Кутузовское — на территории церкви Алексия митрополита Московского.

Глава Химок отметил, что все места для купаний были оборудованы безопасными подходами и спусками к воде. У каждой купели работали теплые раздевалки, всех угощали горячим чаем с пирожками и баранками.

Безопасность жителей округа во время крещенских купаний обеспечили сотрудники экстренных служб: бригады скорой помощи, правоохранительные органы, волонтеры и отряды «ХимСпас».

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