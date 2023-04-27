Подмосковье 27 апреля 2023, 11:52 Свыше 35 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в голосовании за объекты размещения систем освещения министерство благоустройства

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Голосование за территории Подмосковья, где установят системы освещения в 2024–2027 году завершится на портале «Добродел» 1 мая. На выбор жителям предоставили 1333 места в 46 округах.

Как рассказали в Минблагоустройства, в голосовании уже приняли участие более 35 тысяч человек.

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«До окончания онлайн-голосования по выбору объектов наружного освещения осталось совсем немного — четыре дня. На сегодняшний день в нем приняли участие свыше 35 тысяч жителей. Если вы еще не успели проголосовать, у вас еще есть время выбрать нужную территорию», — сказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Оставить свой голос жители могут по ссылке. При желании можно оставить комментарий и приложить фото.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания. Они смогут рассказать о том, каких перемен не хватает в регионе, а какие наоборот начали радовать глаз, стали заметными и долгожданными.

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