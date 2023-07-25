Подмосковье 25 июля 2023, 17:36 Свыше 35 тысяч пожилых жителей Подмосковья получили подарки к юбилею с начала года Министерство социального развития Московской области

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Свыше 35 тысяч пожилых жителей Подмосковья получили памятные подарки в честь юбилея с начала года. Они получили настоящие Жостовские подносы, расписанные лучшими мастерами.

Как рассказала глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, получить памятные подарки могут жители старше 80 лет. Сделать это можно проактивно, а если пенсионер недавно переехал в регион, то ему нужно подать заявление на «Госуслугах».

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«Подарок вручается юбиляру по любому согласованному адресу в день рождения или в другой удобный для него день. Также для тех, кто достиг 100-летнего юбилея, предусмотрена проактивная выплата в размере пяти тысяч рублей», — дополнили в ведомстве.

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