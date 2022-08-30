Свыше 35 тысяч человек воспользовались детской железной дорогой в Подмосковье летом

Эксплуатационный сезон Московской детской железной дороги завершился 27 августа. За время его работы 560 ребят прошли практику — они провели 420 поездов, на которых путешествовали свыше 35 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Практику на железной дороге прошли ребята от 12 до 17 лет. Они получили навыки по всем железнодорожным профессиям и попробовали себя в роли машинистов, диспетчеров, кассиров, стрелочников, сцепщиков и других. Продолжить обучение решили 50 человек.

Детская железная дорога — популярное место прохождения практики для детей, отдыхающих в лагерях и санаториях, а также туристов и воспитанников детских садов. Новый учебный год на ней начнется в октябре.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность образовательных учреждений 1 сентября. Накануне праздника их обойдут со служебными собаками.