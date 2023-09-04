Подмосковье 04 сентября 2023, 17:49 Свыше 35 тысяч человек посетили фестиваль «На одной волне» в Подмосковье Министерство культуры и туризма МО

Читать 360tv в

Свыше 35 тысяч человек посетили фестиваль «На одной волне» в Подмосковье. На нем исполнили кавер-версии известных песен. Проект прошел в два этапа.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, в рамках первого этапа концерты прошли в 24 округах региона. Во втором артисты посетили еще 25 муниципалитетов. Для зрителей выступили группы «Сборище», «Русский бит», «ШоуROOM», Why Not, Modus Band, «Час Пик», «Ну и Чо?!» и «Каверзные».

Реклама

«Фестиваль стал настоящим праздником музыки прошедшего лета. Всеми любимые песни в новом прочтении прозвучали в самых разных уголках Подмосковья. Концерты абсолютно точно подарили хорошее настроение и оставили у зрителей приятные впечатления», — сказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

Концерты прошли в пяти парках в Подольске, Мытищах, Реутове, Ступине и Химках. В завершающий день фестиваля его посетили почти две тысяч человек.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».