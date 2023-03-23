Подмосковье 23 марта 2023, 17:58 Свыше 35 семей из Подмосковья примут участие в конкурсе на лучшую трудовую династию Министерство социального развития Подмосковья

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Прием документов на конкурс «Лучшая трудовая династия» завершился в Подмосковье 15 марта. На него подали 37 заявок. Награждение победителей проведут в апреле.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, лучших участников выберут в шести номинациях. Это «Промышленность», «Энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство», «Сельское хозяйство, лесное хозяйство, транспорт, связь», «Наука, искусство, культура, физическая культура и спорт», «Образование, здравоохранение», «Правоохранительные органы, Вооруженные силы Российской Федерации» и «Сфера обслуживания и услуг».

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Конкурсантов отбирали по нескольким критериям. Так, для участия в семье должно быть не менее трех поколений, трудящихся в одной сфере, а суммарный стаж их работы должен быть не менее 50 лет. При этом им необходимо трудиться в Подмосковье.

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Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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