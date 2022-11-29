Подмосковье 29 ноября 2022, 12:13 Свыше 3,5 км дорог отремонтируют в Подмосковье до 2027 года

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Подмосковье подписало меморандум с «Росавтодор» о развитии региональных и муниципальных дорог на ближайшие пять лет. По плану в регионе приведут в порядок более 3,5 километров инфраструктуры.

Меморандум подписали зампред правительства региона Анна Кротова и руководитель «Росавтодор» Роман Новиков. Так, до 2017 году в регионе появятся новые дорожные объекты, а на старых проведут реконструкцию или ремонт.

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Роман Новиков рассказал, что меморандум нацелен на систематизацию дорожной деятельности, в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», по которому привести в порядок должны 85% дорог опорной сети.

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«В Московской области в опорную сеть входят 5,2 тысячи километров автомобильных дорог, из которых региональных или межмуниципальных — более 2,5 тысячи километров, остальные — федеральные», — сообщил он.

Анна Кротова добавила, что в ближайшие пять лет на строительство и ремонт дорог в Подмосковье выделят около 385 миллиардов рублей, из которых свыше 56 миллиардов из федерального бюджета. На них приведут в порядок более 3,5 километра сети, из которых 200 объектов включили в опорную сеть региона. До 2027 года 85% из них приведут в нормативное состояние.

«Также в плане дорожно-строительных работ приоритет будет отдан загруженным и интенсивным участкам дорог, и синхронизации мероприятий с развитием федеральных проектов, в том числе М-11, ЦКАД, М-12», — сообщила она.

До конца года ремонт проведут на 1,2 тысячи километрах дорог, на это потратят более 77 миллиардов рублей, из которых 14 миллиардов — федеральные. Так, откроется движение по первому этапу Северного обхода Лобни, завершится реконструкция улице Туполева в Жуковском. Кроме того, в этом году начался ремонт Каширского шоссе в Ленинском округе, реконструкция Пироговского шоссе и других объектов.

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