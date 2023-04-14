Подмосковье 14 апреля 2023, 13:28 Свыше 35 километров ЛЭП построили в Подмосковье с начала года Мособлэнерго

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«Мособлэнерго» построило еще 35,4 километра линий электропередачи в Подмосковье. Всего до конца сентября возведут 48 километров воздушных и кабельных сетей.

Как рассказали в Минэнерго, «Мособлэнерго» также построило 12 и реконструировало 13 электрических подстанций, заменило 10 километров линий и расчистило 10 гектаров зон вокруг ЛЭП.

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Программа повышения надежности электроснабжения в этом году охватила 26 округов Подмосковья. Это на пять больше, чем годом ранее. Во время проведения работ будут учитывать жалобы жителей.

«Всего в 2023 году в рамках программы „Мособлэнерго“ заменит 557 опор, 81 километр кабеля. Отремонтирует оборудование 35, реконструирует 26 и построит 30 трансформаторных подстанций. Дополнительно будет введено 13 МВА трансформаторной мощности», — сказал глава министерства Александр Самарин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что за два года в регионе заменят более тысячи километров аварийных сетей. Он отметил, что это станет возможно благодаря президентской программе модернизации коммунальной инфраструктуры.

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