Подмосковье 16 февраля 2023, 15:30 Свыше 35 километров ЛЭП отремонтировали в Домодедове за год

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Филиал «Мособлэнерго» в Домодедове отремонтировал еще 35,8 километров линий электропередачи за год. Это на 3,2 километра больше, чем в 2021 году.

Компания провела работы на трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах. На 29 из них отремонтировали оборудование, еще на 69 привели в порядок здания. Кроме того, за год было расчищено от кустарников 39,7 гектара трасс. Работы проводили в рамках ежегодной программы капитального ремонта.

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Всего за год «Мособлэнерго» отремонтировало 316,6 километра ЛЭП в Подмосковье. Это на 20 километров больше, чем годом ранее. Глава Минэнерго региона Александр Самарин объяснил, что эти работы позволяют повысить качество электроснабжения и обеспечить безопасное использование объектов.

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