Еще свыше 35 километров дорог отремонтировали в Щелкове | 360°

Подмосковье 29 сентября 2022, 12:50 Поделиться Telegram

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Viber Еще свыше 35 километров дорог отремонтировали в Щелкове

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Покрытие заменили на восьми участках дорог в Щелкове. Это более 35 километров, сообщили в Минтрансе Подмосковья. Работы позволили сделать проезд комфортнее для 200 тысяч жителей.

Как рассказал глава министерства Алексей Гержик, всего в округе отремонтировали 23 участка муниципальных и региональных дорог протяженностью более 44 километров. Из них девять выбрали жители на портале «Добродел». Работы продолжают в черте города, на улицах Комсомольской и Зубеева.

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«Благодаря проведенным работам проезд по округу стал безопаснее и комфортнее более чем для 200 тысяч жителей и гостей Щелкова», — отметил министр.

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Покрытие заменили на 15 участках муниципальных дорог, в том числе в городе. Это улицы Любимая, Иванова, Жегаловской, 8 Марта, Шмидта, Гагарина, Супруна, а также дороги в деревне Маврино, поселках Образцово и Загорянский и деревне Оболдино.

На региональных дорогах покрытие обновили на улице Комсомольской, Фряновском шоссе и дорогах Сабурово — Богослово, Щелково — Мальцево — Образцово и Щелково — Фряново — Душоново.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что развязка с трассой М12 появится в Балашихе в 2025 году. Трасса М12 стала одним из самых масштабных дорожных проектов на территории Подмосковья. Она обеспечит быстрый путь до Казани.

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