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    10 июня 2022, 00:13

    Свыше 340 детей появились на свет у пар с бесплодием в Подмосковье

    Анастасия Максимовских, Екатерина Бутовская

    После открытия кабинетов репродуктивного здоровья в 2021 году в каждом перинатальном центре Подмосковья более 340 пар смогли родить детей без использования вспомогательных репродуктивных технологий. Об этом рассказала первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

    Свыше 340 детей появились на свет у пар с бесплодием в Подмосковье | Изображение 1

    В кабинетах репродуктивного здоровья оказывают медицинскую консультативную, в том числе психологическую помощь семейным парам, которые длительное время не могут обрести желанную беременность. Также здесь супруги проходят подготовку к наступлению беременности методом экстракорпорального оплодотворения.

    «С момента запуска работы кабинетов репродуктивного здоровья там было проконсультировано более 11 тысяч пациенток с диагнозом „бесплодие“, 9 тысяч из них получили направление на проведение процедуры ЭКО по ОМС, почти 800 семейных пар получили рекомендации областных специалистов для планирования беременности. Главное — у пар с предварительно диагностированным бесплодием за это время рожден 341 ребенок, зачатый естественным путем, без использования вспомогательных репродуктивных технологий», — рассказала Светлана Стригункова.

    После открытия дополнительных кабинетов повысилась доступность получения консультативной помощи репродуктолога, сократилось время ожидания получения процедуры ЭКО с 45 дней в 2020 году до 14 дней в 2021 году.

    Всего в Московской области с помощью ЭКО за 2020 и 2021 годы появилось на свет более 4300 детей.