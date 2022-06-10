Свыше 340 детей появились на свет у пар с бесплодием в Подмосковье

После открытия кабинетов репродуктивного здоровья в 2021 году в каждом перинатальном центре Подмосковья более 340 пар смогли родить детей без использования вспомогательных репродуктивных технологий. Об этом рассказала первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

В кабинетах репродуктивного здоровья оказывают медицинскую консультативную, в том числе психологическую помощь семейным парам, которые длительное время не могут обрести желанную беременность. Также здесь супруги проходят подготовку к наступлению беременности методом экстракорпорального оплодотворения.

«С момента запуска работы кабинетов репродуктивного здоровья там было проконсультировано более 11 тысяч пациенток с диагнозом „бесплодие“, 9 тысяч из них получили направление на проведение процедуры ЭКО по ОМС, почти 800 семейных пар получили рекомендации областных специалистов для планирования беременности. Главное — у пар с предварительно диагностированным бесплодием за это время рожден 341 ребенок, зачатый естественным путем, без использования вспомогательных репродуктивных технологий», — рассказала Светлана Стригункова.

После открытия дополнительных кабинетов повысилась доступность получения консультативной помощи репродуктолога, сократилось время ожидания получения процедуры ЭКО с 45 дней в 2020 году до 14 дней в 2021 году.

Всего в Московской области с помощью ЭКО за 2020 и 2021 годы появилось на свет более 4300 детей.