Свыше 34 тысяч пенсионеров Подмосковья получили подарки к юбилею

Подарки к юбилейным датам получили свыше 84 тысяч жителей Подмосковья старше 80 лет. Об этом сообщила вице-губернатор области Ирина Каклюгина.

«С начала года в Подмосковье свыше 34 тысяч юбиляров получили подарочные наборы: мужчины — шерстяные пледы, женщины — павловопосадские платки», — рассказала вице-губернатор.

Юбилейные подарки получают пенсионеры от 80 лет. В Минсоцразвития региона напомнили, что их вручают автоматически. Заявление нужно подавать только тем, кто недавно переехал в регион.

«Подарок вручается юбиляру по любому согласованному адресу в день рождения или в другой удобный для него день», — добавила Ирина Каклюгина.

Она также рассказала, что в честь 100-летнего юбилея Подмосковье дарит жителям выплату в размере пяти тысяч рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев объяснил, на что распространятся новые стандарты здравоохранения. Так, одно из главных задач поставили ремонт старых и строительство новых медучреждений.