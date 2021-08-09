Свыше 330 подъездов отремонтировали в Балашихе по программе губернатора

За пять лет в Балашихе полностью отремонтировали 332 подъезда по программе губернатора Андрея Воробьева. Ее реализуют с 2016 года.

Это губернаторская программа «Мой подъезд». Как рассказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский, по ней обновили уже 83 тысячи внутридомовых площадок в регионе.

За этот год планируют отремонтировать более 13 тысяч подъездов многоквартирных домов в Подмосковье МинЖКХ Подмосковья.

Задача программы — улучшить качество жизни. Участие в ней добровольное — решение принимают собственники квартир.

Она предусматривает полную творческую свободу, позволяя жильцам выбрать цвет стен, дизайн, светильники и не только.