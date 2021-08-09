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    09 августа 2021, 11:35

    Свыше 330 подъездов отремонтировали в Балашихе по программе губернатора

    Анастасия Аброськина

    За пять лет в Балашихе полностью отремонтировали 332 подъезда по программе губернатора Андрея Воробьева. Ее реализуют с 2016 года.

    Свыше 330 подъездов отремонтировали в Балашихе по программе губернатора | Изображение 1

    Это губернаторская программа «Мой подъезд». Как рассказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский, по ней обновили уже 83 тысячи внутридомовых площадок в регионе.

    За этот год планируют отремонтировать более 13 тысяч подъездов многоквартирных домов в Подмосковье

    МинЖКХ Подмосковья.

    Задача программы — улучшить качество жизни. Участие в ней добровольное — решение принимают собственники квартир.

    Она предусматривает полную творческую свободу, позволяя жильцам выбрать цвет стен, дизайн, светильники и не только.