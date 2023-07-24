Подмосковье 24 июля 2023, 17:40 Свыше 33 тысяч семей из Подмосковья получат детское пособие за два месяца в сентябре Министерство социального развития Московской области

Читать 360tv в

Свыше 33 тысяч детей из Подмосковья получат выплату пособия за август и сентябрь в конце лета. Его размер составит от 1,2 до 8,5 тысячи рублей.

Как рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, подмосковные семьи традиционно получают выплаты детских пособий сразу за два месяца в сентябре. Это помогает им подготовить ребенка к школе.

Реклама

«Традиционно к 1 сентября подмосковные семьи получат выплату детских пособий сразу за два месяца, что действительно является отличным подспорьем и помощью в подготовке ребенка к школе. Пособие на детей придет родителям в августе сразу за два месяца — август и сентябрь. Такая мера поддержки охватывает свыше 33 тысяч детей», — рассказала Ирина Каклюгина.

Размер поддержки зависит от возраста ребенка и статуса семьи. Он составляет от 1,2 до 8,5 тысячи рублей. Кроме того, в этом году семи с низкими доходами получат выплату на школьную форму в увеличенном размере — до 10 тысяч рублей.

Ранее губернатор поздравил учащихся Физтех-лицея имени П. Л. Капицы с победой на Международной физической олимпиаде школьников в Токио и отметил хорошую работу образовательного учреждения из Долгопрудного.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».