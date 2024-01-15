Подмосковье 15 января 2024, 14:58 Свыше 33 тысяч человек посетили Театральный каток в Химках с начала сезона Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Театральный каток в Химках стал самым популярным местом отдыха у жителей округа. Начиная с 25 ноября, его посетили свыше 33 тысяч человек.

Площадь самого большого катка в Химках — 2,5 тысячи квадратных метров. Также в этом году увеличили размер раздевалки и расширили зону фудкорта. Теперь рядом с катком расположились три передвижные точки с горячими напитками и десертами. Посетители могут воспользоваться услугами инструкторов и заточки коньков.

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«Театральный каток — одно из любимых мест в Химках. Атмосфера очень праздничная и позитивная, всегда можно встретить знакомых и весело провести время. Лед поддерживается в хорошем состоянии, а работники следят за тем, чтобы он был чистым и гладким. Приятно, что на территории есть место, где можно перекусить и согреться после катания», — поделилась жительница Химок.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Вход на каток бесплатный. Аренда коньков для взрослого стоит 350 рублей, для ребенка — 300 рублей. Ледовая площадка работает каждый день с 10:00 до 21:30 с понедельника по четверг, а с пятницы по воскресенье с 10:00 до 23:30.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что этой зимой в регионе будет работать 181 каток.

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