Подмосковье 11 января 2024, 14:32 Свыше 320 километров линий электропередачи отремонтировали в Подмосковье за год Министерство энергетики Московской области

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За год в Подмосковье отремонтировали 327 километров линий электропередачи. Это на 12 километров больше, чем годом ранее. Больше всего работ провели в Раменском, Одинцове и Пушкино.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, за год в Раменском отремонтировали 51,11 километра сетей, в Одинцове — 29,12 километра, в Пушкино — 27,33 километра, в Истре — 25,53 километра.

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По словам главы ведомства Александра Самарина, в 2023 году также привели в порядок 315 зданий электроустановой и заменили оборудование 257 электрических подстанций и распределительных пунктов. Также 246,6 гектара охранных зон ЛЭП очистили от деревьев и кустарников.

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