Свыше 320 аттракционов открыли в парках Подмосковья

Парковые зоны и места отдыха играют огромную роль в жизни жителей Подмосковья. Это заметно даже в небольших провинциальных городках, а там более в больших мегаполисах. Особенно актуален такой отдых летом — в парке можно провести свободное время в единении с природой, тепло пообщаться, отдохнуть от повседневной суеты.

«Посещаемость наших парков ежегодно кратно увеличивается. За июнь 2022 года зафиксировано 4,9 миллиона посещений. В минувшие выходные — почти 460 тысяч посещений. В летний сезон жители и гости Подмосковья много времени проводят на свежем воздухе, в том числе и в парках. Поэтому для нас важно продолжать развитие инфраструктуры, спортивных активностей, повышать качество сервисов в парках», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В целом в Московской области расположено 183 парка. По программе «Парки Подмосковья» в них строят новые и обновляют действующие функциональные зоны. В парках открыли более трехсот элементов устройства, в том числе аттракционов и пунктов проката. Кроме того, в 14 парках культуры и отдыха откроются новые зоны для детей и взрослых уже этим летом.