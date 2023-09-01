Подмосковье 01 сентября 2023, 10:21 Свыше 32 тысяч градостроительных планов выдали в Подмосковье за 8 месяцев Минимущество МО

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По итогам первых восьми месяцев 2023 года в Подмосковье зафиксировали рост выдачи градостроительных планов земельных участков на 30%. Так, в регионе оформили 32 тысячи градпланов для целей проектирования различных объектов.

По словам министра правительства Подмосковья по вопросам архитектуры и градостроительства Владислава Гордиенко, без градплана невозможно получить разрешение на строительство и ввод объекта в эксплуатацию. Помимо этого, на его основании определяются ключевые параметры освоения территории.

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Гордиенко подчеркнул, что около половины из 10,6 тысячи градпланов, выданных под объекты нежилого назначения, приходится на склады, производства, торговые комплексы, а также офисы и соцобъекты. Под индивидуальное жилищное строительство с начала года выдали около 20,5 тысячи градпланов. Это на 30% больше, чем в прошлом году.

Лидерами по количеству полученных градпланов стали Ленинский, Одинцовский и Дмитровский округа.

Услуга по подготовке градостроительных планов земельных участков предоставляется бесплатно на портале госуслуг за 14 рабочих дней.

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